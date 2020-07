Bărbat amenințat cu pistolul în trafic, pe o stradă din Cluj Polițiștii clujeni au depistat mașina cu care se deplasa barbatul care avea pistolul în apropierea unei stații de carburanți. &"Este vorba despre un barbat de 42 de ani, din comuna Baciu. În urma controlului efectuat de polițiști, a fost identificata arma în cauza, respectiv un pistol neletal, fara muniție&". au spus polițiștii.

Barbatul a fost audiat la sediul Poliției Cluj-Napoca. Polițiștii continua cercetarile pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare. CITEȘTE ȘI

