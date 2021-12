Bărbat amendat pentru injurii aduse pe o rețea de socializare Un barbat a fost amendat astazi cu 1.000 de lei de jandarmi pentru injurii aduse pe o rețea de socializare. Jandarmii din Arad spun ca s-au sesizat din oficiu marți dupa-amiaza cu privire la faptul ca un barbat a adus injurii și expresii jignitoare, printr-un comentariu, la o postare facuta de o persoana juridica pe […] Articolul Barbat amendat pentru injurii aduse pe o rețea de socializare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

