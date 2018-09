Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 21 august, polițiștii Secției nr.5 de Poliție Rurala Oradea au depistat in trafic un barbat de 43 de ani, din Oradea, in timp ce conducea o autoutilitara, cu care transporta 430 de pachete de țigarete (8.600 de țigarete) netimbrate legal. Cel in cauza a fost sancționat contravențional…

- La data de 2 august a.c., polițiști din cadrul Politiei Oraș Targu-Carbunesti si Sectiei 6 Politie Targu-Carbunesti, in continuarea cercetarilor in cadrul unui dosar penal și in baza mandatului eliberat de catre Judecatoria Targu-Carbunesti, au efectuat o percheziție domiciliara la locuinta unui…

- Un barbat de 43 de ani, din Galanești, s-a ales cu dosar penal la regimul rutier. Noaptea trecuta, el a fost identificat de polițiști, in localitatea de domiciliu, in timp ce conducea beat o mașina. El avea o alcoolemie de 1,16 la mie in aerul expirat. De asemenea, in urma verificarilor efectuate in…

- Un tanar de 23 de ani, din Suceava, are dosar penal, dupa ce polițiștii au descoperit in portbagajul mașinii sale 200 de pachete de țigari de contrabanda. Tanarul a fost identificat intr-o parcare de pe raza Sucevei. Pachetele cu țigari au fost confiscate.

- Un barbat de 38 de ani, cu dubla cetațenie romano-ucraineana, a fost amendat cu 35.000 de lei de lucratorii din vama Siret, dupa ce in microbuzul pe care-l conducea s-au descoperit 70 de pachete de țigari, 48 de fiole anabolizante și 11 litri de alcool dublu rafinat. Marfa era ascunsa și nu fusese declarata…

- Un șofer de autoutilitara care facea aprovizionare a profitat de faptul ca are mașina pe mana și a dosit marfa din magazin in pereții autovehiculului. Polițiștii din Cluj au prins un barbat, in varsta de 30 de ani, din comuna Iclod, in timp ce sustragea marfa de la un magazin de pe strada Aurel Vlaicu…

- Zi cu ghinion pentru un barbat de 45 de ani care a fost prins de catre polițiștii lugojeni, pe raza municipiului, avand asupra sa... The post Polițiștii timișeni, in alerta! Barbat prins cu mii de țigarete de contrabanda asupra sa appeared first on Renasterea banateana .

- Un control de rutina al politiștilor, efectuat in timpul noptii de miercuri spre joi, a dus la depistarea intr-un autoturism a catorva sute de pachete cu tigari de provenienta ilegala.Incidentul s-a petrecut in jurul orei 02.50, pe un drum comunal care se intersecteaza cu DN 17A, in apropierea ...