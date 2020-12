Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Ramnicu Valcea a fost impiedicat sa intre in secția de votare, pentru ca nu avea masca de protecție. Cand i s-a atras atenția, valceanul a devenit recalcitrant, astfel ca s-a ales cu o amenda de 3.500 de lei.

- Vineri și-a facut apariția la Gherla in piața Moșul, dar in sac avea altfel de daruri. Moșul s-a plimbat printre tarabe și a oferit celor intalniți in cale cel mai cautat produs al anului 2020: masca de protecție impotriva Covid. Darul neobișnuit nu a fost refuzat de nimeni, iar unii chiar l-au abordat…

- Vineri și-a facut apariția la piața din Gherla Moșul, dar in sac avea altfel de daruri. Moșul s-a plimbat printre tarabe și a oferit celor intalniți in cale cel mai cautat produs al anului 2020: masca de protecție impotriva Covid. Darul neobișnuit nu a fost refuzat de nimeni, iar unii chiar l-au abordat…

- Un tanar in varsta de 28 de ani, șofer pe o mașina de taxi aparținand unei firme sucevene, s-a ales cu amenda dupa ce a fost reclamat de o clienta. Femeia s-a urcat in taxi in zona centrala și a mers pana in zona unui magazin din cartierul Obcini. Numai ca, pe parcursul cursei, șoferul nu a ...

- Un tanar in varsta de 28 de ani, șofer pe o mașina de taxi aparținand unei firme sucevene, s-a ales cu amenda dupa ce a fost reclamat de o clienta. Femeia s-a urcat in taxi in zona centrala și a mers pana in zona unui magazin din cartierul Obcini. Numai ca, pe parcursul cursei, șoferul nu a ...

- Opt elevi de liceu care se aflau sambata seara in curtea unei unitați de invațamant din Constanța au fost ridicați de poliție și duși la secție, unde au fost amendați pentru „incalcarea normelor legale de acces”. Un parinte al unuia dintre copii a postat pe Facebook amenda primita de copilul sau și…

- O persoana din municipiul Targu Secuiesc a fost amendata pentru ca a refuzat sa poarte masca de protectie in incinta sectiei de votare, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. "La o sectie de votare din municipiul Targu Secuiesc, o persoana a refuzat sa poarte masca de protectie…

- Profesorul de sport din Oradea care s-a filmat in timp ce le spunea elevilor sa nu poarte maștile sanitare in școli a fost amendat cu suma de 2.500 de lei, conform Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Bihor. „Urmare a apariției in spațiul public, in ziua de 23.09.2020, a imaginilor privind pe profesorul…