Bărbat amendat cu 3.000 de lei pentru că a aruncat gunoiul pe domeniul public Unii oameni continua sa arunce gunoaiele pe unde apuca, in Lugoj. Marți, la orele amiezii, un barbat cu domiciliul in Fardea, impreuna cu o femeie, au fost surprinși de polițiștii locali, in timp ce aruncau pe domeniul public, langa imobilul fostei centrale termice din cartierul Micro IV, mai multe ambalaje și deșeuri rezultate in urma renovarii unui apartament. Barbatul le-a declarat oamenilor legii ca a fost indrumat de administratorul blocului sa arunce deșeurile langa centrala dezafectata de pe strada Nera. Cu toate acestea, a fost sancționat cu o amenda de 3.000 de… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali au sancționat un barbat, din localitatea Bradu, pentru ca a aruncat gunoi pe domeniul public, in același timp, plecand de la domiciliul sau, in timp ce se afla in carantina.

- Medicul de la Spitalul Radauti, amendat de DSP Suceava la cererea Ministerului Sanatatii pentru ca in centrul medical s-ar fi vaccinat 563 de persoane care nu erau eligibile in aceasta etapa a campaniei, neaga acuzatiile care i-au fost aduse si anunta ca va contesta amenda. Acesta a spus ca dupa ce…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a dispus ca politistii locali din cadrul Serviciului Disciplina in Constructii sa se deplaseze in teren in vederea verificarii respectarii prevederilor legale a constructiilor de tip garaj din strada Uranus nr. 98, bloc U8. Potrivit administratiei…

- Prefectura Timis a anuntat ca in ultimele 24 de ore, la nivelul judetului au fost confirmate cu COVID-19, un numar de 181 de persoane din 784 de teste. Cele mai multe cazuri, 88, sunt din Timisoara. Distributia cazurilor pe alte localitati este urmatoarea: Lugoj -11, Buzias-3, Ciacova-1, Deta-2, Faget-2,…

- O firma din Cluj-Napoca a fost amendata cu 20.000 de lei pentru ca și-a batut de curațenia pe domeniul public.”Amenda de 20.000 de lei pentru depozitare ilegala de deșeuri pe domeniul public. Continuam in fiecare zi potrivit principiului: ”Nimeni nu este mai presus de lege”. Solicitam doar respect și…

- Politistii locali au fost imputerniciti printr-o dispozitie a primarului Claudiu Buciu sa aplice sanctiuni in domeniul protectiei mediului conform legilor salubrizarii si regimului deseurilor. Asadar, incepand cu data emiterii dispozitiei politistii locali nu vor mai aplica sanctiuni in baza unei hotarari…

- Acțiunile de identificare, verificare și ridicare a autovehiculelor fara stapan sau abandonate pe domeniul public și a celor parcate neregulamentar continua cu determinare, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Dupa identificarea autovehiculelor de acest fel, colegii de la Poliția Locala efectueaza…

- Un asistent medical, angajat al spitalului din Lugoj, s-a ales cu o amenda dupa ce a fost reclamat de colegi ca nu poarta masca. Barbatul a fost vazut de mai multe ori plimbandu-se prin sectia in care lucreaza, fara sa se protejeze catusi de putin de coronavirus. In prima faza, colegii au crezut ca…