Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care nu a respectat carantina a fost prins in trafic de polițiști, la Faget. S-a ales cu o amenda de 3.500 de lei și a fost introdus din nou in izolare. Polițiștii au aplicat in total luni, 22 noiembrie, amenzi de 23.500 de lei, in tot județul.

- Un barbat de 33 de ani, din județul Olt, care trebuia sa fie in carantina, dupa ce s-a intors dintr-o țara cu risc epidemiologic, a fost gasit de jandarmi la o pensiune din Arad. El a fost dat in vileag de o femeie care practica prostituția și pe care barbatul nu a mai platit-o, informeaza Mediafax.

- Un barbat de 42 de ani confirmat cu coronavirus a fost amendat cu 5.000 de lei și s-a ales cu dosar penal pentru „zadarnicirea combaterii bolilor”. Omul a ieșit din carantina sa lucreze un teren viran din Sacoșu Turcesc.