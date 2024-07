Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publica Lugoj, aflandu-se sambata in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control pe DJ 680, in localitatea Maguri, un autoturism condus de catre un barbat de 38 de ani. „Din verificarile efectuate de catre polițiști in bazele de date a reieșit…

- F.T. In cursul noptii de luni spre marti, politistii prahoveni au depistat doi tineri care se aflau la volan sub influenta alcoolului, unul dintre acestia fiind retinut. Astfel, potrivit unei informari a IPJ Prahova, «in jurul orei 00.00 ( n.n. – noaptea de 17 spre 18 iunie), polițiștii din Valenii…

- Potrivit unui comunicat emis de Inspectoratul de Politie Judetean Constanta, la data de 13 iunie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 4 Politie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de…

- Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Brașov efectueaza cercetari in cadrul dosarelor penale pe care le-au deschis, dupa ce au identificat, in trafic, persoane care se aflau sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. La data de 10 iunie a.c., in jurul orei 3:00, pe strada Lanii,…

- La data de 28 mai 2024, polițiștii din Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 58 de ani, din comuna Ivești, județul Galați, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat de polițiști, in noaptea…

- La data de 28 mai 2024, polițiștii din Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 58 de ani, din comuna Ivești, județul Galați, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului. Acesta a fost depistat de polițiști, in noaptea…

- Un barbat, de 31 de ani, din municipiul Targu Jiu, banuit de savarșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului și conducerea unui autovehicul neinmatriculat, a ajuns marti seara in arestul IPJ Gorj. Astazi va fi prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Polițiștii lugojeni au fost sesizați marți seara, in jurul orei 19:00, de catre o femeie in varsta 26 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in locuința situata in municipiul Lugoj, a fost agresata de catre soțul sau, de aceeași varsta, care se afla intr-o vadita stare de ebrietate. „In…