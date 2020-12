Bărbat aflat în carantină la domiciliu, găsit la mall fără mască în a doua zi de Crăciun Un barbat din Sibiu, care ar fi trebuit sa fie acasa, in carantina, a fost gasit de jandarmi in timp ce era in mall și nu purta masca. Sibianul in varsta de 34 de ani, care era in carantina din 21 decembrie, a fost gasit in a doua zi de Craciun in mall. El ar fi scapat basma curata, daca nu le-ar fi atras atenția jandarmilor pentru ca nu purta masca de protecție. Reprezentanții Jandarmeriei Sibiu au transmis ca sibianul le-a atras atenția, sambata, jandarmilor sibieni aflați in zona centrului comercial pentru ca nu purta masca de protecție. In urma verificarilor s-a constatat ca barbatul figura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

