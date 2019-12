Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care la inceputul lunii decembrie s-a cazat la un hotel din Drobeta Turnu Severin dandu-se ca garda de corp a unei vedete și a furat o masina a recurs de Craciun la un alt furt. De aceasta data, el a furat o mașina tocmai din curtea Poliției. Un barbat din comuna Gogosu, judetul Mehedinti,…

- Un barbat de 34 de ani este cercetat pentru furt in scop de folosinta, conducerea unui vehicul fara permis si sub influenta alcoolului dupa ce a fost blocat de politisti in trafic, in conditiile in care a provocat un accident rutier si a fugit, fiind aproape in coma alcoolica.

- Caz socant in orasul Ekaterinburg din Rusia. O persoana a furat din curtea unei gradinite, pomul de craciun care a fost impodobit de catre copii. Incidentul a avut loc noaptea. Momentul a fost surprins de camerele video si facut public pe internet, dar si in presa rusa.

- Un barbat s-a cazat la hotel din Drobeta Turnu Severin dandu-se ca garda de corp a unei vedete. El a furat o mașina, dar a facut „pana prostului” și a fost prins impingand mașina.Potrivit unor surse din ancheta, barbatul din comuna Gogosu, judetul Mehedinti, a mers la un hotel din Drobeta…

- Un șofer a intrat marți seara intr-un grup de persoane pe un drum județean din Mehedinți. In urma impactului, doi barbați au fost raniți și transportați la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin, cu traumatisme la cap și la picioare.

- Joi, 31, polițiștii bihoreni au identificat un bihorean de 39 de ani, din comuna Țețchea. Polițiștii bihoreni il banuiesc pe acesta ca, in perioada 21 august-26 octombrie, ar fi comis 13 infracțiuni de furt calificat și doua infracțiuni de distrugere prin incendiere, toate comise pe raza comunei…

- „La data de 29 septembrie, polițiștii din Curtici au depistat doi tineri de 16 și 17 ani, din Curtici, in timp ce schimbau roata unui autoturism fara numere de inmatriculare. In urma cercetarilor efectuate de polițiști s-a stabilit ca cei doi tineri ar fi sustras autoturismul dintr-o parcare de pe raza…