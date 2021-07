Procurorii DIICOT au cerut si obtinut prelungirea mandatelor de arestare preventiva emise de instanta pe numele a trei persoane suspectate de trafic de droguri si detinere de droguri. Unul dintre inculpati este acuzat ca ar fi fabricat explozibil pentru a arunca in aer locuinta sotiei sale. In timp ce fabrica explozibilul, suspectul ar fi provocat o explozie in urma careia el si o persoana au fost raniti. Potrivit procurorilor DIICOT, incepand cu anul 2019, doi dintre inculpati au vandut droguri consumatorilor din judetul Dolj. Al treilea ar fi incercat sa fabrice explozibil pentru a se razbuna…