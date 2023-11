Stiri pe aceeasi tema

- Doua minore in varsta de 10, respectiv 15 ani, au fost violate de un barbat pe care l-au cunoscut in Gara de Nord din Capitala. Ambele au fost ademenite de barbat intr-un hotel. A fost prins dupa 5 cinci luni de la primul viol, in București. Aflata intr-o gara din Capitala, fetița de 10 ani […] The…

- Un barbat de 39 de ani a intrat in vizorul polițiștilor din București. Comportamentul tanarului aflat intr-un parc situat in sectorul 1 al Capitalei le-a atras atenția reprezentanților legii, de la Secția 2 de Poliție, care l-au legitimat. Poliția Capitalei a anunțat ca in cursul zilei de miercuri,…

- Un barbat de 41 de ani care a fost prins de politistii rutieri din Bucuresti in timp ce conducea fara permis, iar aparatul DrugTest a indicat prezenta in organism a unei substante psihoactive a fost retinut, dupa ce, dus la sediul INML, a refuzat prelevarea de probe biologice.”La data de 18 Septembrie…

- Politistii rutierii au dat 33 de amenzi, au deschis 4 dosare penale cu 5 infractiuni, 3 fiind de conducere sub influenta substantelor psihoactive, si au retinut 10 permise de conducere in urma controalelor desfasurate in noaptea de sambata spre duminica pe strazile din Capitala. ”In noaptea de 09/10…

- Poliția din Ilfov extinde cercetarile dupa tentive de rapire repetate in Ilfov. O alerta maxima a fost declanșata in Saftica, o localitate ilfoveana de langa Capitala, dupa ce doi indivizi au incercat sa rapeasca doua fetițe de 12 și, respectiv, 14 ani chiar de pe strada. Polițiștii au intrat imediat…