- Cetațeanul turc, condamnat la 21 de ani de inchisoare, prins la Chișinau este Izzet Eren, un lider important al bandei din nordul Londrei, Tottenham Turks, a anuntat politia metropolitana, citata de BBC, cu referire la adevarul.ro

- Un cetațean turc condamnat la 21 de ani de inchisoare și dat in cautare internaționala pentru comiterea infracțiunilor de contrabanda și comercializare a drogurilor a fost reținut, ieri in municipiul Chișinau. La moment barbatul se afla in arest pana la extradarea in Marea Britanie.

- Un cetațean strain este documentat pentru deținerea și folosirea actelor oficiale falsificate. Acesta s-a legitimat ca șofer in baza unui permis de conducere romanesc ce nu corespundea unui act autentic. Cazul a fost inregistrat ieri, 18 mai 2022, in punctul de trecere a frontierei Sculeni, informeaza…

- Directorul Teleradio-Moldova, Vlad Turcanu, a acuzat juriul de la Chisinau ca, spre deosebire de publicul moldovean care a acordat cele mai multe voturi artistilor din Romania si Ucraina, a ales sa ofere cele mai multe puncte Ucrainei si Marii Britanii, ignorand prestatia Romaniei.

- Deputatul PNL BN Robert Sighiartau a facut recent o vizita in UK, unde a vizitat comunitațile de romani. Deputatul a participat la un targ de Paște. I-a incurajat pe romani sa candideze la alegerile locale din Marea Britanie. „In vizita scurta pe care am facut-o printre romani am avut ocazia sa il cunosc…

- Alerta dupa ce un barbat de 42 de ani cu dubla cetatenie, ucraineana si americana, care venea spre Romania, a fost descoperit pe Aeroportul din Chisinau cu mai multe bagaje in care se afla echipament militar.

- Artistul vizual si coregraful belgian Jan Fabre, acuzat de hartuire si atentat la pudoare de catre dansatoare din cadrul companiei sale, a fost condamnat, vineri, la 18 luni de inchisoare cu suspendare de instanta penala din Anvers (nord), potrivit AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele…

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac și Nadlac II, judetul Arad, au depistat 23 de cetateni din Turcia, Siria si Maroc, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu diverse bunuri. In data de 10.04.2022, la Punctul…