Un barbat care a intrat cu forta in casa unei femei din Raducaneni, judetul Iasi, si, sub amenintare, a violat-o, a fost arestat preventiv. Barbatul a si furat bani din casa victimei, fiind gasit a doua zi in Bucuresti, potrivit news.ro.

