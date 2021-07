Stiri pe aceeasi tema

- „Pe magistrala 700, linia de cale ferata Bucuresti Nord-Aeroportul International Henri Coanda Otopeni, in zona localitatii Chitila, judetul Ilfov, un tren care circula pe relatia Bucuresti-Otopeni a acrosat in gabaritul caii ferate un barbat. Potrivit primelor informatii, persoana este ranita grav,…

- Un barbat a fost acrosat de un tren care se deplasa pe ruta Bucuresti-Otopeni, pe magistrala 700, in zona localitatii Chitila, judetul Ilfov, anunta centrul Infotrafic al IGPR. Barbatul este ranit grav si primeste ingrijiri medicale la fata locului, iar circulatia feroviara a fost intrerupta timp…

- Autoritațile au impus restricții de trafic pe un sector in lungime de un kilometru al autostrazii A1, in apropierea orașului Sibiu. Restricțiile vor fi in vigoare pana marți. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca de duminica, la ora 09.00, pana marți, pe autostrada…

- Luni dimineața este aglomerație la intrarile in București dinspre A1 și A2. Coloanele de mașini se intind pe zeci de kilometri, anunța Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Romane. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, se circula in condiții de aglomerație pe sensul…

- Se circula cu greutate luni dimineața la intrarile in orașul București. Coloanele de mașini se intind pe zeci de kilometri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca se ci...

- Un barbat a murit dupa ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe șosea și a lovit violent un copac. Circulația auto pe Drumul Național 79A este blocata. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 79A, intre localitațile Șicula și Ineu, județul Arad,…

- Coloane lungi de mașini s-au format duminica dupa amiaza la intrarile in orașul București, in special pe A1 și A2, anunța Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca duminica dupa amiaza se circula in condiții de aglomerație, in coloana, la intrarea…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca in jurul pranzului, pe A3 Turda - Borș, pe tronsonul Campia Turzii - Nadașelu, intre kilometri 38 și 44, traficul rutier se desfașoara cu greutate din cauza ninsorii abundente.Vizibilitatea, pe alocuri, este sub 100 de metri,…