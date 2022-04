Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Suceava, barbatul, in varsta de 45 de ani, a fost accidentat de un arbore in fondul forestier Rosia, intr-o zona greu accesibila.Au actionat la fata locului echipaje formate din pompieri militari si salvamontisti, victima, cu politraumatism sever la coloana vertebrala, fiind transportata…

- Un barbat de 45 de ani a fost grav ranit de un arbore, luni, in fondul forestier Rosia, judetul Suceava. Victima a fost transportata de pompieri si salvamontisti pana la ambulanta din cauza zonei greu accesibile, ulterior fiind preluata de un elicopter, conform news.ro. Fii la curent cu cele…

- Pompieri militari si salvamontisti suceveni au intervenit, luni, pentru salvarea unui barbat accidentat grav intr-un fond forestier de pe raza comunei Poiana Stampei, informeaza Agerpres . Potrivit ISU Suceava, barbatul, in varsta de 45 de ani, a fost accidentat de un arbore in fondul forestier Rosia,…

- Un barbat care a suferit rani grave dupa un accident in padure a fost dus la spital cu ajutorul unui elicopter. Incidentul a avut loc in cursul zilei de luni, in fondul forestier Roșia, de pe raza localitații Poiana Stampei. Zona unde s-a petrecut accidentul era una greu accesibila, iar ...

- Un barbat in varsta de 45 de ani a fost accidentat grav dupa ce un copac a cazut peste el in fondul forestier Roșia de pe raza localitații Poiana Stampei. Potrivit ISU Suceava, avand in vedere ca zona in care a avut loc accidentul este greu accesibila, la fața locului au acționat echipaje formate din…

- O persoana a fost accidentata de un arbore in fondul forestier Rosia de pe raza localitatii Poiana Stampei.Zona fiind greu accesibila, au actionat echipaje formate din pompieri militari si salvamontisti, victima fiind transportata la ambulanta in conditii de siguranta. Este vorba despre un barbat in…

- Un om de afaceri din Scotia, Jim Turnbull, in varsta de 70 de ani, stabilit la Saschiz de 20 de ani, a reusit sa mobilizeze mai multi fermieri din Marea Britanie pentru sprijinirea unei case de tranzit a refugiatilor ucraineni, care functioneaza la Suceava.„Inca de la inceputul razboiului din Ucraina…

- Elicopterul SMURD Mures a fost solicitat sambata de salvamontistii prahoveni, pentru o misiune de salvare in Muntii Bucegi. O turista in varsta de 43 de ani, care a cazut de la o inaltime de 250 de metri intr-o prapastie, a fost salvata prin ridicare cu troliul de la locul in care se afla. Purtatorul…