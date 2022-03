Stiri pe aceeasi tema

- In orașul Konotop, trupele ruse au intrat in oraș, iar o delegație formata din soldați ruși a negociat cu autoritațile locale predarea orașului, amenințand ca altfel localitatea va fi bombardata. La o intalnire in aer liber, Artem Semenikhin, primarul orașului Konotop, din regiunea de est Sumi, le-a…

- UPDATE 4:20 Parașutiștii ruși au aterizat la Harkiv și au atacat unul dintre centrele medicale militare ale orașului, potrivit The Kyiv Independent. Orașul Trostianets din regiunea Sumi a fost ocupat de forțele ruse, relateaza jurnalistii. Trei coloane de trupe ruse au intrat in oraș pe 1 martie, demoland…

- Un atac aerian a fost declanșat marți inainte de miezul nopții in orașul Jitomir din Ucraina. Atacul asupra bazei aeriene a atins mai multe locuințe și un spital.❗️Bila Tserkva after massive shelling pic.twitter.com/b56U4f6co0 — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022 Numarul victimelor nu este cunoscut deocamdata.Presa…

- The Ghost of #Kyiv is alive! The legendary ace was shot down, but already got a new plane. pic.twitter.com/51wYHG1xHY — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022 "Fantona de la Kiev este in viața. Legendarul as a fost doborat, dar are deja un nou avion," a fost anunțul primit cu un val de entuziasm, potrivit…

- Ca urmare a bombardarii de catre fortele ruse a orasului ucrainean Herson, obuzele au lovit doua cladiri rezidentiale cu noua etaje, transmite publicatia ucraineana Unian. Incendiul provocat a fost lichidat, exista cel putin patru raniti. Ocupants shelling residential buildings in #Kherson pic.twitter.com/kgu8x5kCin—…

- Atacurile armatei ruse asupra capitalei Kiev si a orasului Harkov au continuat peste noapte. La Harkov, fortele rusesti au aruncat in aer substatii, a declarat primarul orasului Ihor Terekhov, citat de agentia de presa Ukrinform. Se pare ca aceste atacuri au cauzat probleme in alimentarea cu energie…

- 16 din cei 34 de componenti ai lotului de sportivi si antrenori cu care Romania va fi prezenta la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing (2022) sunt actuali sau fosti studenti ai Universitatii Transilvania din Brasov. Mai mult, 15 dintre ei au urmat aceeasi facultate.

- Factura la gaz de 54.000 de euro pentru o școala din Romania pentru consumul pe o singura luna. Liberalizarea pieței de energie: O catastrofa naționala Factura la gaz de 54.000 de euro pentru o școala din Romania pentru consumul pe o singura luna. Liberalizarea pieței de energie: O catastrofa naționala…