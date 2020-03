Barbara Martin, solista grupului The Supremes, a murit la 76 de ani

Cantareata din Detroit facea parte din grup in anul 1961, cand The Supremes a semnat un contract cu Motown Records. Aceasta a interpretat majoritatea pieselor de pe albumul de debut, „Meet the Supremes”, inclusiv melodia „(He's) Seventeen”.

Vestea mortii ei a fost anuntata pe pagina de Facebook a grupului: „Inimile noastre sunt alaturi de familia si prietenii Barbarei. Odata Supreme, intotdeauna Supreme”.

Barbara Martin a inlocuit-o pe Betty McGlown in anul 1960, cand cvartetul canta sub numele The Primettes. Aceasta a parasit The Supremes in 1962, cand a ramas insarcinata,…