- Barbara Bush, sotia fostului presedinte american George H. W. Bush si mama fostului presedinte George W. Bush si a carei stare de sanatate este "in declin", a decis sa isi opreasca tratamentul medical si sa recurga la ingrijiri paliative, a anuntat duminica un purtator de cuvant al sotului sau, informeaza…

- Barbara Bush, 92 de ani, sotia fostului presedinte american George H. W. Bush, a ales sa refuze sa mai urmeze vreun tratament medical, in afara regimului paliativ, in pofida deteriorarii starii sale de sanatate, se afirma intr-un comunicat al familiei Bush, preluat de presa internationala.

- Winnie Madikizela-Mandela, soția fostului președinte Nelson Mandela, a murit la 81 de ani. Activista a mișcarii anti-apartheid, aceasta a fost casatorita cu fostul șef al Africii de Sud timp de 38 de ani. Asistena sa personala, cea care a anunțat decesul, nu a oferit mai multe detalii,…

- "Intervin foarte rar in spatiul public. Discretia a fost alegerea mea. Daca fac asta acum, este pentru ca ma simt obligata cu o explicatie colegilor mei de munca, atatia cati mai sunt in viata. Este vorba despre o stire aparuta in Evenimentul Zilei, privitoare la cuantumul pensiei mele. Daca ati uitat,…

- Actorul american John Gavin, cunoscut pentru rolul sau din "Psycho", a decedat vineri la varsta de 86 de ani, informeaza DPA, citand relatari aparute in mass-media. Gavin a murit in casa familiei sale din Beverly Hills, California, a precizat Hollywood Reporter, citand un purtator de cuvant…

- Artistul a avut intotdeauna o evolutie de-a lungul carierei sale, care se intinde pe cinci decenii, de la figurativ la abstract, de la pictura la sculptura. Nascut la Bessemer, in Alabama, pe 5 decembrie 1939, el a crescut in sudul segregationist al Statelor Unite, unde a fost un militant activ in lupta…