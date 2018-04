Stiri pe aceeasi tema

- Barbara Bush, sotia fostului presedinte al SUA George Bush, a murit marti, la varsta de 92 de ani, informeaza Reuters. Decesul a fost anuntat de familie. Barbara Bush a fost sotia celui de-al 41-lea presedinte al Statelor Unite, George Herbert Walker Bush (1989-1993) si mama celui de-al…

- Barbara Bush, sotia fostului fostului presedinte american George H. W. Bush, a murit la varsta de 92 de ani, dupa ce refuzat sa mai urmeze vreun tratament medical, in afara regimului paliativ, in pofida deteriorarii starii sale de sanatate, informeaza site-ul postului CNN.

- Barbara Bush, sotia fostului presedinte american George H. W. Bush si mama fostului presedinte George W. Bush si a carei stare de sanatate este "in declin", a decis sa isi opreasca tratamentul medical si sa recurga la ingrijiri paliative, a anuntat duminica un purtator de cuvant al sotului sau, informeaza…

- Barbara Bush, fosta prima-doamna a Americii, este grav bolnava și a refuzat sa mai primeasca tratament medicamentos. In varsta de 92 de ani, soția președintelui George H. W. Bush a cerut sa fie externata pentru a-și putea petrece ultimele clipe din viața in casa sa din Houston, Texas. Barbara Bush (92)…

- Fosta prima doamna a SUA a fost spitalizata de mai multe ori in ultima perioada, potrivit comunicatului postat de Twitter de Jim McGrath, purtatorul de cuvant al familiei Bush. McGrath nu a oferit mai multe detalii in legatura problemele de sanatate ale Barbarei Bush. Decizia a fost luata "dupa consultarea…

- Fosta prima doamna a SUA a fost spitalizata de mai multe ori in ultima perioada, potrivit comunicatului postat de Twitter de Jim McGrath, purtatorul de cuvant al familiei Bush. McGrath nu a oferit mai multe detalii in legatura problemele de sanatate ale Barbarei Bush. Decizia a fost luata…

- Actorul și regizorul Milos Forman, cunoscut pentru filmele "Amadeus" și "Zbor deasupra unui cuib de cuci", a murit la varsta de 86 de ani, anunța AFP, citand presa din Cehia. Milos Forman a fost actor, scenarist, profesor și regizor de film ceh, care pana in anul 1968 a trait și lucrat in fosta Cehoslovacie.…

- Ray Wilkins, fost internațional englez, a murit azi la 61 de ani, dupa ce pe 30 martie a fost internat in stare grava. A jucat la Chelsea, Manchester United, Milan și PSG. Wilkins suferise un stop cardiac și s-a lovit la cap in cazatura. Fusese internat la St. George's Hospital și era in coma indusa,…