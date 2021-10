Stiri pe aceeasi tema

- Executivul UE a declarat ca masurile ar putea reduce la jumatate documentele vamale si ar putea reduce cu 80% controalele la carne, lactate si alte produse alimentare care vin in Irlanda de Nord din Marea Britanie. Noile norme UE ar asigura ca fluxul de medicamente, in special genericele, sa nu fie…

- MAE: Cum vor putea intra romanii in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de la 1 octombrie 2021 MAE: Cum vor putea intra romanii in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de la 1 octombrie 2021 Romanii vor putea intra in Marea Britanie din 1 octombrie doar cu pașaport, dupa…

- Romanii vor putea intra in Marea Britanie din 1 octombrie doar cu pașaport, dupa ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, a anunțat sambata Ministerul Afacerilor Externe (MAE). „Ministerul Afacerilor Externe reamintește ca incepand cu data de 1 octombrie 2021, cetațenii europeni nerezidenți (care…

- De la 1 octombrie, cetatenii romani nerezidenti pot intra in Marea Britanie exclusiv pe baza pasaportului valabil, electronic sau temporar, anunța MAE. In continuarea informatiilor transmise referitoare la regimul de intrare si sedere in Regatul Unit in contextul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana,…

- In continuarea informatiilor transmise referitoare la regimul de intrare si sedere in Regatul Unit in contextul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca incepand cu data de 1 octombrie 2021, cetatenii europeni nerezidenti (care nu sunt protejati de…

- n continuarea informatiilor transmise referitoare la regimul de intrare si sedere in Regatul Unit in contextul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana, MAE reaminteste ca incepand cu data de 1 octombrie 2021, cetatenii europeni nerezidenti (care nu sunt protejati de Programul de Inregistrare a…

- Raportul expertilor ONU in domeniul climei (IPCC), asteptat luni, va fi “cel mai puternic avertisment lansat vreodata” cu privire la rolul comportamentului uman in incalzirea globala, a declarat presedintele COP26, Alok Sharma. ″Comportamentul uman accelereaza incalzirea globala intr-un ritm alarmant”,…

- Ministerul de Externe al Iranului i-a convocat luni pe ambasadorul Romaniei si pe insarcinatul cu afaceri al Regatului Unit pentru a le transmite protestul Teheranului cu privire la acuzatiile formulate de Romania si de Marea Britanie la adresa Iranului in urma atacului comis joi asupra unui petrolier…