Barbados a devenit republică și își ia rămas bun de la regina Elisabeta a II- a Regina Elisabeta a II-a va pierde o noua bijuterie din coroana ei odata cu depunerea juramântului, luni seara, a primului președinte din istoria Barbados, micuța insula din Caraibe devenind astfel o republica, scrie AFP.

Deja independenta de Regatul Unit din 1966, Barbados își va sarbatori tranziția de la monarhie la regimul republican dupa aproximativ patru secole de supunere fața de suveranul britanic.

Insula cunoscuta pentru plajele paradisiace, romul sau, și pentru ca a fost locul de naștere al superstarului mondial Rihanna, va avea ca șef de stat o alta femeie, Sandra Mason,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

