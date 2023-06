Stiri pe aceeasi tema

- Un imens baraj din epoca sovietica din partea din sudul Ucrainei controlata de Rusia a fost aruncat in aer marți, eliberand un potop de apa in zona de razboi, potrivit forțelor ucrainene și ruse. Ambele parți se acuza reciproc de distrugerea barajului. Imagini neverificate de pe rețelele de socializare…

- UPDATE O fetita de doi ani a fost ucisa si alte 22 de persoane au fost ranite, intre care cinci copii, in urma caderii unei rachete rusesti in apropierea orasului Dnipro, in centrul Ucrainei, a anuntat duminica guvernatorul regional, potrivit Reuters si AFP. „Peste noapte, trupul unei fetite care abia…

- Suntem in ziua 458 a razboiului pe scara larga inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita…

- Se estimeaza ca 20 la suta dintre mercenarii recrutati dintre detinutii inchisorilor din Rusia sunt seropozitivi. Pentru unii dintre ei, linia frontului a parut mai putin riscanta decat inchisoarea, unde spun ca li se refuzau tratamentele eficiente, scrie The New York Times, al carui reporter a intervievat…

- Cel puțin doua regiuni ruse care se invecineaza cu Ucraina nu vor organiza luna viitoare tradiționalele parade militare care marcheaza victoria sovietica in cel de-al Doilea Razboi Mondial, au anunțat liderii regionali, pe fondul unor ingrijorari sporite legate de consecințele razboiului din Ucraina,…

- Ucraina si Rusia au raportat pierderi grele in batalia pentru Bahmut. Moscova incearca de luni de zile sa cucereasca orasul din estul Ucrainei, intr-un razboi de uzura, transmite BBC, citat de news.ro.Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a declarat ca fortele rusesti au suferit peste 1.100…