- Continuam calatoria noastra de-a lungul celor 70 de ani ai echipei nascute sub denumirea de Dinamo Bacau și intrate in memoria de data mai recenta a fanilor ca FCM. Astazi, un episod special. Ieșit din tipar și, din pacate, intrat in ferpar. Saptamana trecuta, ne-a parasit Gabi Fulga. La doar 59 de…

- In vremurile noului Coronavirus, avem cu toții nevoie de vești bune și de povești…nebune. La 70 de ani de la inființarea FCM Bacau sub denumirea de Dinamo Bacau, Deșteptarea iți ofera poveștile nebune ale fotbalului nostru. Totul, in așteptarea unor vești și a unor vremuri mai bune. Unul dintre cei…

- Din cauza pandemiei COVID-19, Asociația Județeana de Fotbal a decis „inghețarea” campionatelor de copii și juniori. Ca o reparație, toți puștii vor primi medalii de campioni! Pe 7 mai este programata o video-conferința organizata de FRF in care se va discuta situația eșaloanelor inferioare Mingile raman…

- Duminica a 4-a a Paștelui mai este numita și duminica Bunului Pastor. Titlul de „pastor” se refera in literatura religioasa ebraica in primul rand la Dumnezeu, care pastoreste poporul Sau. Vedem aceasta de exemplu in psalmul 23: „Domnul este pastorul meu”. Aici Dumnezeu este prezentat ca un pastor fidel…

- FDeclarația fiscala privind obligațiile de plata la bugetul de stat (D 100) a fost modificata și publicata, marți, 21 aprilie, in Monitorul Oficial.Sunt vizate in special bonificațiile care se acorda, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului (OUG) nr. 33/2020, pentru plata la termen a impozitului…

- De unitatea de viziune a misterului pascal depinde si sensul unitar al celebrarii Triduumului pascal. Acest Triduum este insasi realitatea Pastelui Domnului celebrata in mod sacramental in trei zile: Vinerea sfanta celebreaza patima; Sambata Sfanta inmormantarea; Duminica celebreaza Invierea. Fiecare…

- Primarul Bacaului, Cosmin Necula, a anunțat ca astazi au fost semnate doua noi contracte pe fonduri europene. Este vorba de peste 22 de milioane de euro pentru reabilitarea Spitalului TBC și pentru proiectele de mobilitate urbana. Articolul VIDEO: Peste 22 de milioane de euro pentru Bacau apare prima…

- In cazul in care competiția nu s-ar putea relua in timp util, campioana județului ar putea fi decisa in urma unui „baraj” tur-retur intre actualele lidere ale celor doua Serii, FC Dinamo Bacau și Viitorul Curița. Stop dupa o etapa Tras pe dreapta de COVID-19, fotbalul așteapta, ca intreaga omenire,…