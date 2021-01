Sudanul, Egiptul si Etiopia au reluat duminica negocierile privind controversatul subiect al barajului pe Nil, pe care il construieste Addis Abeba, in cadrul carora au convenit sa continue discutiile in urmatoarele saptamani, conform unei declaratii a ministerului sudanez pentru irigatii, informeaza AFP. Ultimele discutii, care au avut loc prin videoconferinta la inceputul lunii noiembrie, s-au incheiat fara progrese, negocierile fiind blocate de cateva luni. Cairo, dar si Khartoum, situate in aval, doresc un acord juridic obligatoriu, in special cu privire la gestionarea barajului si la umplerea…