Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter de rang inalt din armata iraniana a anuntat sambata formarea unei noi aliante navele in Golful Persic si in nordul Oceanului Indian, din care vor face parte Iran, Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite (EAU), Oman, Qatar, Irak si India, relateaza agentiile DPA si EFE, informeaza Agerpres."Vom…

- O militie rusa anti-Kremlin, care a lansat atacuri in Rusia, spune ca a convenit cu armata ucraineana sa permita civililor rusi sa fie evacuati in Ucraina. Legiunea „Libertatea Rusiei", care a declarat ca a luptat vineri cu trupele Moscovei in regiunea de granita Belgorod, a sustinut ca acesta a fost…

- Totul a pornit dupa ce mai suporterii dinamoviști s-au luat la bataie cu fanii rivalei și au aruncat cu petarde inspre jandarmi, care au intervenit in forța și i-a incatușat pe cei care au provocat scandalul monstru.Pe stadion au fost peste 10 mii de oameni, care au asistat la derby-ul pentru promovare…

- Aproape 354 de mii de locuitori din regiunea transnistreana dețin cetațenia Republicii Moldova și aproape 363 de mii figureaza in Registrul de stat al populației. Asta arata datele Agenției Servicii Publice, din 31 martie 2023.

- Fortele ruse utilizeaza zilnic aproximativ 20 de bombe aeriene ghidate „cu planare” (glide bomb, in engleza) pe intreaga linie a frontului, pentru a nu-si trimite avioanele in zona in care pot fi lovite de apararea antiaeriana ucraineana.

- UPDATE 7:00 - Pe 26 martie, Forțele de Aparare ale Ucrainei au respins peste 60 de atacuri inamice, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.UPDATE 6:20 -Zelenski: Lumea trebuie sa auda la fel de intens ca anul trecut ca agresiunea impotriva Ucrainei continuaPresedintele Ucrainei, Volodimir…

- Statul Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei afirma, in rezumatul de seara, ca trupele rusesti au parasit localitatea Nova Kahovka, transmite BBC. Vladimir Saldo, guvernatorul instalat de rusi in regiunea Herson, a negat informatia: „Toti militarii rusi din Nova Kahovka, precum si din alte localitati…

- Forțele armate ucrainene au anunțat marți, 14 martie, ca reprezentanții instalati de Moscova in regiunea ucraineana sudica Herson se pregatesc sa paraseasca teritoriile pe care inca le ocupa, in ceea ce pare a fi un inceput de retragere, relateaza agenția spaniola de presa EFE, preluata de Agerpres…