Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american dispune de informatii care inclina spre a atribui Rusiei responsabilitatea pentru distrugerea unui baraj masiv in sudul Ucrainei, a relatat NBC News, citand doi oficiali americani si un oficial occidental, potrivit Reuters.

- Ucraina si Rusia se acuza reciproc pentru aruncarea in aer a barajului Nova Kahovka si de provocarea unor inundatii generalizate in sudul Ucrainei. Barajul, datand din epoca sovietica, este construit pe Nipru si alimenteaza cu apa Crimeea, dar si centrala Zaporojie, relateaza Reuters.Comandamentul…

- Generalul David Petraeus a declarat ca contraofensiva ucraineana este „foarte impresionanta” și poate avea succes, adaugand ca ucrainenii sunt „hotarați sa iși elibereze țara”, transmite The Guardian. Petraeus, care a fost director al CIA și a condus inainte forțele internaționale in Irak și Afganistan,…

- S-a aflat adevarul despre Emma Raducanu. Sunt dezvaluiri absolut incredibile despre sportiva cu tata roman. CITESTE SI Indonezia vine cu planul fierbinte care ar putea aduce pacea in Ucraina: Oamenii Putin și Zelenski ar fi coordonați de ONU! 09:00 759 Momentul istoric: Joe Biden semneaza legea…

- Ministrul Bogdan Aurescu a participat sambata la reuniunea informala a ministrilor afacerilor externe din statele membre UE cu omologul ucrainean Dmytro Kuleba, in cadrul reuniunii de tip Gymnich, desfasurata la Stockholm, unde a evidentiat necesitatea gasirii unei baze juridice solide pentru infiintarea…

- Moscova si-a schimbat tactica in razboiul declansat impotriva Ucrainei, intrat deja in a 15-a luna, si a inceput sa vizeze in mod deliberat zone rezidentiale cu lovituri de rachete, potrivit guvernului de la Kiev, citat marti, 2 mai, de DPA și Agerpres . ”Nu exista nicio indoiala ca ei efectueaza atacuri…

- 'Luptele din zona Bahmut, in estul Ucrainei, raman intense', declara presedintele Zelenski, care nu a dat indicii ca orasul ar fi cazut in mainile inamicului, asa cum anuntase liderul grupului paramilitar rus, Evgheni Prigojin.

- Primele patru avioane de vanatoare de tip MIG-29 din Slovacia au ajuns deja in Ucraina, iar militarii ucraineni care au participat la un program de instruire in SUA, pentru utilizarea sistemelor Patriot, se pregatesc sa revina acasa. Intr-un anunț triumfal, Kievul a declarat ca trupele sale au traversat…