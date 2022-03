Barajul de la Cornereva trebuie finalizat!

CORNEREVA – Proiectul PSD privind finalizarea hidrocentralelor abandonate a fost adoptat saptamana trecuta in Parlament. In judetul nostru ar trebui finalizat barajul de la Cornereva! Legea va asigura cadrul legislativ pentru finalizarea unor investiții in hidrocentrale – multe aproape gata – cu beneficiul uriaș al aportului de zeci de mii de megawați lunar, in sistemul energetic, energie verde și foarte important, ieftina. Caci electricitatea produsa de hidrocentrale este cea mai ieftina! „Romania nu-și mai poate permite sa abandoneze amenajari hidrotehnice in care s-au investit sute de milioane…