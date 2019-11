Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Ludovic Orban, dar și președinte al PNL, a declarat, vineri, ca liberalii preiau Romania intr-un moment extrem de dificil, sustinand ca dezastrul este mult mai mare decat pare la prima vedere si ca aproape in fiecare sector "exista cel putin doua, trei bombe care vor exploda in…

- Ziarul Unirea Romania ar putea deveni gazda pentru BOMBE NUCLEARE. In contextul crizei din Turcia, americanii și-ar putea evacua arsenalul nuclear Romania ar putea deveni gazda pentru BOMBE NUCLEARE. In contextul crizei din Turcia, americanii și-ar putea evacua arsenalul nuclear Administratia Donald…

- Cei 175 de ani scursi de la nasterea actului teatral in Targu-Jiu se vor sarbatori maine, in cadrul unui eveniment gazduit de Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” si organizat de Consiliul Judetean Gorj. Evenimentul face trimitere directa la anul 1834,...

- Dan Barna spune ca partidul poate intra la guvernare în orice moment, președintele USR nuanțând astfel declarațiile pe care le-a dat acum doua zile, când afirma ca alegerile anticipate sunt solutia corecta în actualul context. Barna se aliniaza astfel cu poziția exprimata ieri…

- La 81 de ani, Gabi Lunca, marea artista a generatiei de aur a muzicii lautaresti, a revenit pe scena, la Cerbul de Aur 2019, dupa 27 de ani de cand a renuntat la genul muzical care a consacrat-o.

- O solutie la indemana pentru a pastra clientii si a atrage altii noi consta in a aduce noutate in spatiul tau, fie ca este vorba despre terasa, restaurant, hotel, bar sau piscina. Exista o multime de idei care iti pot veni in ajutor la acest capitol, singura mentiune ar fi sa optezi pentru investitii…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, susține ca vizita lui Klaus Iohannis in SUA și intalnirea cu Donald Trump constituie ”un moment de maturitate deplina in parteneriatul strategic romano-american”.Citește și: Donald Trump, lui Klaus Iohannis: Americanii ii iubesc pe romani,…

- Moment grandios la concertul legendarei trupe Metallica de la București. Rockerii au interpretat piesa ”De vei pleca”, a formației Iris. Spectatorii adunați pe stadionul Național Arena au cantat la unison cu solistul James Hetfield.