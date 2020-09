Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Iasi, Maricel Popa, care candideaza pentru un nou mandat la presedintia Consiliului Judetean Iasi, declara marti, intr-un comunicat de presa, ca bogatia spirituala si istorica a judetului Iasi trebuie pusa in valoare prin ample investitii in acest domeniu, informeaza Agerpres.Citește…

- Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj au finalizat refacerea tronsonului Tureni-Șaua Pietrei Secuiului a magistralei banda roșie Cluj-Napoca – Faget –... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Documente atasate: REGULI pentru revenirea la gradinita in septembrie 2020 REGULI pentru revenirea la gradinita in septembrie 2020. Invatamant Preșcolar Scenariu verde: Numarul de copii care merg la gradinița in același timp: 100% Numar de zile la gradinița / saptamana: 5 Ore…

- Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj a realizat doua noi trasee turistice in zona Cheilor Turenilor: Circuitul versanților (punct albastru) și traseul de legatura cu Cheile Turzii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Circuitul Cheilor Turenilor ofera de pe cei doi versanți o perspectiva spectaculoasa asupra defileului strabatut de Pârâul Racilor. În lungime de 4,5 km și cu o diferența de nivel de 260 de metri, traseul este unul ușor și poate fi parcurs tot timpul anului. Punctul de plecare este…

- Administrația Parcului Național Munții Macinului (APNMM) a inceput procedura de omologare a celor 27 de trasee turistice montane din cei mai vechi munți din Romania. „Aceste trasee turistice sunt unice din...

- Stresati, inchisi si maltratati: un videoclip care prezinta cruzimea dresajului aplicat elefantilor destinati profitabilei industrii a turismului din Thailanda a fost difuzat de activistii pentru drepturile animalelor, care solicita incetarea imediata a practicilor folosite de ingrijitori, informeaza…

- Pentru ca in 19 iunie a fost Ziua Internaționala a Hoinarelii, „Timiș INFO” va prezinta cateva locuri pe care puteți umbla la final de saptamana. Ce ziceți de Țara Fagetului? Puteți merge pe doua trasee care se afla exclusiv pe teritoriul județului Timiș. Apare și soarele… Pentru o evadare la iarba…