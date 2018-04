Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai administratiei judetene din Hunedoara au construit un baraj absorbant pentru oprirea uleiului provenit din judetul Mures, de la Termocentrala Iernut. Unda de poluare a trecut de județul Alba. Potrivit unui comunicat de presa, de duminica, al Prefecturii Hunedoara, reprezentanti ai Inspectoratului…

- Majoritatea petelor de ulei mineral ce au venit pe cursul raului Mures, in judetul Alba, in urma poluarii accidentale produse vineri, de la Termocentrala Iernut, au trecut spre zona Hunedoara, duminica dimineata. Se pastreaza deocamdata barajul cu materiale absorbante de la Sibot si zona este in continuare…

- Autoritatile din Alba, alertate de vineri de poluarea accidentala pe raul Mures, provenita de termocentrala Iernut, au continuat si sambata mobilizarea in teren, pentru indepartarea uleiului industrial deversat in apa si purtat de curenti. Dimineata, o parte din „viitura” ajunsese in zona Teius – Capud…

- In cursul zile de vineri, in urma fisurarii bazinului unui transformator de la Termocentrala Iernut, apartinand SNGN Romgaz, in raul Mures a ajuns aproximativ o tona de ulei, insa societatea nu a anuntat incidental, care a avut intre orele 11.00 și 12.00.

- Sapte persoane au murit dupa ce vehiculul in care se aflau a cazut in raul Bistrita. Numeroase echipaje se afla in continuare la fata locului, incercand sa dea de urma a altor doua persoane care se aflau in microbuz. Autoritatile incearca sa stabileasca si cauza accidentului, iar una dintre primele…

- Autoritatile din judetul Neamt au intrat, luni, in alerta, dupa ce pe raul Bistrita s-au format ghetari. Terenuri agricole au fost inundate pe o suprafata de 200 de metri patrati, dar apa a intrat si in beciuri.

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 7 martie 2018: I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 61 de ani si de o femeie de 58 de ani. De la inceputul sezonului sunt raportate 73 de decese. Potrivit INSP, este vorba despre un barbat in varsta…