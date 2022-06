Baraj pentru promovare în Liga 3 / Dunărea Calafat susţine primul „examen“ Campioana judetului Dolj, Dunarea Calafat, este la doi pasi de a-si vedea visul implinit: revenirea pe cea de-a treia scena a tarii! Astfel, echipa antrenata de Eduard Stoica intalneste sambata, 18 iunie, de la ora 18.00, pe teren propriu, pe CS Rucar, campioana judetului Arges. Acesta este meciul tur al barajului de promovare in Liga 3. Partida de pe malul Dunarii va fi arbitrata de Marius Chitu (Targoviste). Acesta va fi ajutat de asistentii Mihaita Necula (Bucuresti), respectiv Florin Pucheanu (Ulmi). Observatori vor fi Mircea Brindusa (Calarasi) si Dan Nitu (Turnu Magurele). Lotul echipei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

