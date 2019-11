Sprijin pentru tinerii vulnerabili

Universitatea de Vest Timișoara și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș au organizat evenimentul de diseminare a rezultatelor proiectului "Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care".