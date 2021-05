Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 200 de platforme moderne de colectare selectiva a deșeurilor ar urma sa fie amplasate pe raza municipiului Baia Mare incepand cu data de 1 iunie, potrivit anunțului facut de Primaria Baia Mare. Vor fi platforme ingropate, dotate cu camere video, sigilate, cu cititoare de cartele și cartele…

- Cancerul colorectal a dat cei mai mulți bolnavi de cancer in județ anul trecut, cu 174 de cazuri noi luate in evidența, potrivit statisticilor aferente anului trecut ale Direcției de Sanatate Publica a județului Maramureș. Urmeaza cancerul bronhopulmonar, cu 135 de noi cazuri, cancerul de san la femei…

- Primaria Baia Mare are in plan amenajarea unei rețele de parcari publice supraterane care sa cuprinda 20 astfel de obiective, iar in ședința in care se va vota bugetului municipiului pe anul in curs, ședința care este programata pentru data de 23 martie, ora 09.00, ar urma sa se aloce și primii bani…

- Un raport al Direcției de Sanatate Publica Maramureș pentru anul 2020 ne arata ca in județ avem inca multe minore care devin mame la varste la care copiii in mod normal se joaca doar de-a mama și de a tata. Total gravide nou depistate anul trecut in județ a fost de 2491 persoane, din care sub 15 ani…

- Zilele trecute, polițiștii locali din municipiu, impreuna cu asistenții sociali/comunitari din cadrul Direcției de Asistența Sociala Baia Mare, in cooperare cu Poliția Municipiului Baia Mare și a Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Pintea Viteazul’’ Maramureș, au desfașurat o acțiune care a avut…

- In municipiul Baia Mare sunt mulți proprietari de caini, iar aceștia au o serie de obligații de indeplinit conform legilor in vigoare. Saptamana trecuta polițiștii locali au fost cu ochii pe proprietarii de caini de pe strazile V.Tepes, Bd. Republicii, Moldovei,, bd. Traian, bd. Bucuresti, Dobrogei,…

- Prin Baia Mare mai vedem din cand in cand caruțe cu cai. Știm cu toții de unde vin, știe și administrația locala, dar cu toate acestea ei continua sa fie prezenți in viața baimarenilor. Zilele trecute, politistii locali din cadrul Biroului Protectia Mediului au participat la acțiunea organizata de conducerea…

- Ieri, 31 martie, a fost prima zi in care localurile din Baia Mare s-au deschis la interior la maximum 30% din capacitate. Asta pentru ca rata de infectare la nivel de municipiu a inceput sa scada ușor de la o zi la alta. Daca va reveni la 3 la mia de locuitori localurile se vor inchide din nou la interior.…