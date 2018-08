Baraj de promovare/retrogradare în Liga 4

Echipele de pe locurile 13 si 14 din Liga 4 vor disputa un baraj de promovare/retrogradare cu formatiile clasate pe locurile 2 in cele doua serii din Liga 5. Astfel, locul 13 din Liga 4 va intalni locul 2 din Seria I (Nord), iar echipa de pe locul 14 se va duela cu gruparea de pe locul 2 din Seria II (Sud). Jocurile se vor desfasura in sistem tur-retur si vor fi programate in 9 si 16 iunie 2019, in tur fiind gazda echipele de Liga a 5-a, iar in retur formațiile de Liga a 4-a. In sezonul 2018/2019 esalonul cinci va avea doua serii, una cu 13 echipe (Nord) si 14 echipe… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

