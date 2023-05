Stiri pe aceeasi tema

- Play-off-ul din acest sezon de Liga 3 s-a incheiat pe 20 mai 2023, iar ultimele trei necunoscute in privința urmatoarei faze a campionatului au fost rezolvate. Faza semifinala a barajului de promovare in Liga 2, manșa tur:B1: CSM Ramnicu Sarat (Locul 2, Seria 2) – Foresta Suceava (Locul 1, Seria 1)B2:…

- Articolul VIDEO Ziua Independentei Naționale a Romaniei, sarbatorita prin manifestari comemorative dedicate eroilor, la Cimitirul Eternitaea din Ramnicu Sarat se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Cadre militare active, in rezerva si in retragere, veterani de razboi si reprezentanti ai autoritatilor…

- Un autocar in care se aflau 32 de persoane s-a rasturnat luni pe DN2 E85, la iesire din municipiul Ramnicu Sarat catre Focsani, fiind activat Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, 10 persoane ar necesita ingrijiri medicale. „Trafic blocat pe DN2(E85),…

- “Trafic blocat pe DN2E85, la ieșire din municipiul Ramnicu Sarat catre Focșani. Din primele date un autovehicul este rasturnat in afara parții carosabile, 10 persoane ar necesita ingrijiri medicale”, transmite IPJ Buzau. Și IGSU precizeaza ca in autocar se aflau 32 de pasageri. “Avand in vedere numarul…

- O femeie in varsta de 29 de ani a scapat cu viata, fara sa fie ranita, dintr-un accident produs vineri, 21 aprilie, in municipiul Ramnicu Sarat, cand un TIR incarcat cu marfa a lovit-o pe trecerea de pietoni, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Buzau, citat de Agerpres.Incidentul s-a produs pe DN2…

- O tanara din județul Buzau a fost la un pas sa moara strivita sub roțile unui TIR, deși traversa strada regulamentar. A salvat-o instinctul de a se ghemui, in momentul in care a simțit ca este trasa sub cabina autotrenului. Aglomerația din trafic a facut ca mașina sa inainteze lent, victima avand șansa…

- Autostrazile care vor traversa județul Neamț au inregistrat recent progrese care ne dau mari speranțe tuturor. Este vorba, concret, despre cele doua autostrazi care vor traversa județul Neamț, de la sud la nord și de la est la vest: Autostrada 7 (Ploiești – Buzau – Focșani – Bacau – Pașcani – Suceava…

- Articolul VIDEO Autostrada Moldovei, la etapa de asfaltare. Stratul de bitum acopera deja trei kilometri, intre Ramnicu Sarat și Mandrești Munteni se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Au fost asfaltați primii trei kilometri din Autostrada Moldovei, pe tronsonul cuprins intre Ramnicu Sarat și Mandrești…