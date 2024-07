Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Barack Obama si sotia sa, Michelle Obama, au anuntat vineri ca o sustin pe vicepresedinta Kamala Harris pentru a fi candidata democratilor la alegerile prezidentiale din 5 noiembrie, ei fiind ultimii lideri-cheie din Partidul Democrat care isi declara deschis sprijinul pentru Harris,…

- Fostul președinte al Statelor Unite, Barack Obama, intenționeaza sa o susțina pe vicepreședinta Kamala Harris ca și candidata a partidului democrat in alegerile prezidențiale din 2024, au declarat mai multe surse, potrivit Reuters.

- Beyonce a autorizat-o pe Kamala Harris, care candideaza pentru a-l inlocui pe Joe Biden la alegerile prezidentiale din SUA, sa foloseasca melodia "Freedom", lansata in 2016 impreuna cu Kendrick Lamar, in campania pentru alegerile prezidențiale, potrivit CNN.

- Beyonce a autorizat-o pe Kamala Harris, care candideaza pentru a-l inlocui pe Joe Biden la alegerile prezidentiale din SUA, sa foloseasca melodia „Freedom”, lansata in 2016 impreuna cu Kendrick Lamar, pe parcursul campaniei sale, potrivit CNN, citat de news.ro.

- Kamala Harris este de asteptat sa-si faca luni prima aparitie publica de cand Joe Biden a renuntat la campania electorala si a anuntat ca o sustine pe ea pentru a fi candidatul democratilor la alegerile prezidentiale din noiembrie, informeaza News.ro.

- Dupa ce președintele Joe Biden a anunțat ca nu va candida la realegere și ca o va susține pe vicepreședinta sa Kamala Harris, democrații incep... The post Cine este Kamala Harris, propunerea lui Joe Biden pentru a-l invinge pe Trump in alegerile prezidențiale appeared first on Special Arad · ultimele…

- Dupa ce președintele Joe Biden a anunțat ca nu va candida la realegere și ca o va susține pe vicepreședinta sa Kamala Harris, democrații incep sa se alature apelurilor președintelui de a o susține pe Harris in fruntea listei democrate.

- Donatori ai Partidului Democrat din SUA au inceput sa se mobilizeze pentru a strange fonduri in vederea unei eventuale nominalizari pentru alegerile prezidentiale a vicepresedintei Kamala Harris, daca presedintele Joe Biden se va retrage in cele din urma din cursa electorala, relateaza publicatia Politico,…