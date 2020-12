Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama (2009-2017) a asigurat ca este "absolut" dispus sa se vaccineze impotriva COVID-19 cand acesta va fi disponibil pentru populatia cu risc scazut, relateaza EFE.

- Premierul Ludovic Orban, a declarat, luni, ca vaccinarea anti-COVID nu va fi obligatorie, iar strategia de imunizare va fi prezentata saptamâna aceasta. „Autoritatile nu pot sa oblige pe cineva sa se vaccineze, noi putem sa le aratam toate…

- Lumea este in acest moment optimista in ceea ce privesc vaccinurile anti-covid. Pfizer, Monderna și alte companii farma au anunțat rezultate imbucuratoare la testele de pana acum. Unele dintre ele au ajuns deja in faza a treia de testare pe voluntari, din toata lumea. Sunt mulți cei care sunt impotriva…

- Șase romani din zece s-ar vaccina impotriva noului coronavirus, daca ar fi un vaccin disponibil, procentaj care plaseaza Romania printre ultimele țari cuprinse intr-un sondaj Ipsos realizat la nivel mondial, in randul a 28 de state de pe toate continentele. Media globala de acceptare a vaccinului este…

- O avocata din municipiul Suceava care a fost infectata cu SARS-CoV2 avertizeaza ca unii pacienti pot ramane cu sechele de pe urma COVID-19. Silvia Tudor a stat in spital trei saptamani, iar cand s-a intors la serviciu, un magistrat din Botosani nu i-a permis sa se aseze in locului destinat avocatului…

- Primul stilist japonez care s-a impus la Paris, unde si-a desfașurat intreaga cariera, Kenzo Takada, s-a stins din viata duminica, 4 octombrie 2020, la Spitalul american din Neuilly-sur-Seine, din cauza afectiunilor provocate de Covid -19, scrie bbc.com .

- Ziarul Unirea Medicul Virgil Musta atenționeaza: „Lumea sa se vaccineze. Va fi o mare problema daca pe langa COVID-19, apar și celelalte viroze banale și gripa” Medicul Virgil Musta semnaleaza ca este foarte dificil sa gestionam epidemiile, din mai multe motive: „Sistemul de sanatate e copleșit de numarul…