Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Barack Obama anunța ca a fost testat pozitiv la Covid-19. „Am avut o mancarime in gat cateva zile, dar in rest ma simt bine", a anunțat Obama pe contul sau oficial de Twitter. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele polonez Andrzej Duda indeamna sambata Uniunea Ruropeana (UE) sa primeasca Ucraina ca stat membru, in mod expres, relateaza The Associated Press. Polonia indeamna Uniunea Europeana (UE) sa acorde Ucrainei statutul de stat candidat, pledeaza presedintele polonez intr-un mesaj postat pe…

- Personalul ambasadelor Slovaciei si Sloveniei din capitala ucraineana Kiev a fost evacuat sambata dimineata in Romania, a anuntat ministrul slovac al apararii, Jaroslav Nad, pe Twitter, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Benoit Magimel a castigat premiul Cesar pentru cel mai bun actor in rol principal gratie interpretarii sale din filmul "De son vivant", vineri seara, la Paris, la cea de-a 47-a gala de decernare a acestor trofee, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+. Fii la curent…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, vineri, pe Twitter, in care afirma ca a avut in cursul diminetii o convorbire telefonica cu presedintele Republicii Moldova. ”I-am reconfirmat sprijinul deplin al Romaniei pentru Republica Moldova si cetatenii sai in acest context dramatic in care…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, printr-un mesaj pe Twitter, ca Romania este alaturi de Ucraina si ca aliatii vor decide "cele mai potrivite masuri pentru securitatea si siguranta comunitatii euroatlantice". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Muzicianul american Mark Lanegan, un prieten al lui Kurt Cobain - o legenda a muzicii grunge - si considerat el insusi un pionier al acestui subgen muzical care s-a nascut la Seattle, a murit marti, la varsta de 57 de ani, in locuinta sa din Irlanda, a anuntat familia artistului pe Twitter, informeaza…