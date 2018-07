Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al SUA, Barack Obama, a avertizat vineri la Madrid in legatura cu o "ascensiune a nationalismului" ca raspuns la schimbarile tehnologice si politice din intreaga lume, relateaza AFP. "Vedem o crestere a nationalismului" in fata unei "schimbari extraordinare" pe care lumea o traieste…

- Bilantul provizoriu dupa inundatiile din weekend scoate in evidenta o statistica sumbra nu doar din punct de vedere al dezastrului ramas dupa natura dezlantuita ci si din punct de vedere al cantitatilor de precipitatii inregistrate in cateva zile. Potrivit ISU si SEGA Brasov in zona Babarunca din…

- Cascada de initiative legislative controversate de modificare a numeroase legi, inclusiv a codurilor penale, pune Romania pe o traiectorie descendenta din punct de vedere social si economic, atrage atentia comunitatea de afaceri reprezentata de AmCham Romania (Camera de Comert Americana ...

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, pentru AGERPRES, in localitatea buzoiana Chiliile, unde peste 400 de persoane au fost izolate in urma inundatiilor, ca este important ca s-a putut "tine sub control o situatie foarte dificila", in aceasta perioada. "Ceea ce s-a stricat vom vedea cum reparam,…

- De-a lungul timpului, pe tot globul au fost inregistrate multe intamplari bizare si fenomene dubioase, inexplicabile din punct de vedere rational. De altfel, pana in prezent, niciunul dintre aceste cazuri n-a fost explicat. Printre cele mai bizare evenimente se numara si barbatul lovit in mod constant…

- In luna iunie 2018 somerii brasoveni se pot inscrie gratuit la cursuri de formare profesionala pentru urmatoarele meserii: bucatar, camerista, casier, confecționer-asamblor articole din textile, contabil, inspector in domeniul securitații și sanatații in munca, ospatar și sudor. Perioada…

- Sorana a fost eliminata in turul secund al turneului de la Madrid, pierzand in fata rusoaicei Daria Kasatkina, care a invins-o cu 6-3, 6-1, iar acest lucru o afecta in clasamentul WTA. Dupa mult timp, ea va iesi din Top 40 WTA, de luni, urmand a ocupa pozitia 42 in lume. Asta deoarece, anul trecut […]

- BERBEC Ai nevoie de mai multi bani decat credeai in aceasta luna, de aceea vei fi destul de impulsionata sa lupti pentru a-i obtine. Nu fii dezamagita daca simti ca eforturile tale sunt in zadar, chiar daca nu vei vedea rezultate imediate, acestea nu vor intarzia sa apara. Trebuie…