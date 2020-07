Stiri pe aceeasi tema

- Obama si Clooney se vor angaja intr-o "conversatie virtuala", potrivit unei invitatii catre donatori obtinuta de Reuters. Pretul biletelor variaza intre 250 si 250.000 de dolari. In iunie, Obama a organizat o strangere de fonduri pentru Biden, fostul sau vicepresedinte, care a adus campaniei acestuia…

- Pretul la titei a scazut luni, din cauza temerilor ca redresarea cererii de combustibil ar putea fi afectata de cresterea numarului de noi cazuri de COVID-19 pe plan global, transmite Reuters potrivit Agerpres. La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotatia barilului de petrol 'light sweet…

- ​Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden sau Barack Obama se numara printre personalitațile care au fost vizate pe Twitter de un atac informatic de proporții legat de criptomonede. Unele conturi au fost inactive și peste doua ore, iar atacul este unul dintre cele mai mari din istoria Twitter. Analiștii se…

- Tesla sfideaza pandemia. Acțiunile au crescut cu 500% in ultimul an, propulsand compania lui Musk in varful topului celor mai valoroși producatori auto Actiunile Tesla au crescut cu 13%, la un nivel record, continuand un avans de 40% in ultimele cinci sedinte de tranzactionare, ca urmare a livrarilor…

- Fostul presedinte american Barack Obama a aparut marti alaturi de Joe Biden in cursul unei strangeri virtuale de fonduri care a adus peste 11 milioane de dolari (9,7 milioane de euro) pentru campania acestuia din urma, transmite Reuters.

- Prețul petrolului a urcat vineri la peste 42 de dolari pe baril dupa ce OPEC și aliații sai au promis ca vor respecta reducerilor de producție, pe fondul revenirii consumului, relateaza Reuters.Irakul și Kazahstanul, in cadrul unei reuniuni a OPEC +, s-au angajat sa respecte reducerile de…