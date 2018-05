Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, saluta retragerea SUA din Acordul nuclear cu Iranul. Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, ca a decis ca Statele Unite sa paraseasca acordul, despre care a spus ca a oferit Iranului bani prin care și-a finanțat terorismul. Premierul israelian…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și omologul sau american, Donald Trump, au discutat marți despre pacea și stabilitatea in Orientul Mijlociu, in timp ce președintele american este așteptat sa anunțe ca se va retrage din acordul nuclear cu Iranul incheiat in 2015, relateaza Reuters.

- Iranul a avertizat joi ca va parasi acordul nuclear istoric încheiat cu cele sase mari puteri în 2015, în cazul în care Statele Unite ies din el, în contextul în care presedintele american Donald Trump ameninta sa retraga Statele Unite din acord pe 12 mai, scrie…

- Guvernul israelian a organizat miercuri seara o sedinta pe teme de securitate si aparare, pe fondul temerilor ca un atac al Statelor Unite in Siria ar putea atrage riposte contra Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com. Iranul a amenintat ca va ataca Israelul din cauza unui bombardament…

- Mahmoud Abbas a avut aceasta iesire violenta la adresa lui David Friedman intr-un moment in care Administratia Trump este posibil sa isi prezinte in curand planul de pace pentru palestinieni.Dupa mai multe decizii aratand, in opinia lor, orientarea pro-israeliana a administratiei Trump,…

- Trump a asigurat, totodata, ca relatiile intre Statele Unite si Israel 'nu au fost niciodata atat de bune', transmite AFP. 'Daca pot, voi merge', a raspuns Trump, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, intrebat fiind despre o posibila calatorie la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Statele Unite l-au numit pe Philip S. Goldberg insarcinat cu afaceri ad-interim in Cuba, intr-un moment in care administratia lui Donald Trump opereaza o inasprire a politicii sale fata de tara comunista, transmite AFP. Acest diplomat experimentat, de 61 de ani, si-a preluat mandatul pe 11 februarie,…