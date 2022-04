Stiri pe aceeasi tema

- Karl Nehammer, cancelarul Austriei, sustine ca a purtat o discutie dura cu Vladimir Putin chiar pe terenul acestuia, la Moscova. I-a cerut liderului de la Kremlin oprirea razboiului. A fost prima vizita la Kremlin a unui șef de stat din Uniunea Europeana de la inceputul razboiului din Ucraina. Karl…

- Vladimir Putin a anunțat ca va lua sancțiuni drastice pentru rușii care sunt impotriva razboiului din Ucraina. Dupa ce liderul de la Kremlin a interzis Instagramul, pe fondul invaziei brutale a Ucrainei de catre Rusia, acum el a decis sa puna presiune și pe cetațenii ruși care scriu mesaje impotriva…

- Dupa ce Vladimir Putin a inceput razboiul dintre Rusia și Ucraina, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden a spus clar ce parere are despre dictatorul de la Kremlin. Liderul considera ca este un ucigaș pur.

- Așa il vede o tanara din Ucraina pe Vladimir Putin, ca in fotografiile alaturate. Ea a creat, din gloanțe, un portret impresionant al președintelui rus Vladimir Putin. Pentru acest, sa-i zicem tablou, artista a avut nevoie de 5000 de gloanțe adunate de prin locurile unde s-a tras. Portretul se numește…

- Emmanuel Macron se implica in razboiul din Ucraina. Președintele francez a avut o convorbire cu Vladimir Putin prin telefon. Acesta a facut mai multe cereri catre liderul de la Kremlin, in contextul situației extrem de tensionate din Ucraina. Apelul a fost facut la cererea președintelui ucrainean Volodymyr…

- „Lui Putin nu-i pasa ca mulți ruși il urasc și nu vor acest razboi. Dar chiar și așa, cred ca nu ar trebui sa tacem”, a declarat pentru Libertatea Daria Kucherenko, care s-a numarat printre cele peste 1.700 de persoane arestate joi in Rusia pentru ca au ieșit in strada sa condamne atacul comandat de…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat luni, la sedinta Consiliului de Securitate, ca va lua in considerare masuri referitoare la cererea sa de „garantii de securitate” suplimentare din partea Statelor Unite si a aliatilor lor, transmite The New York Times. Putin a convocat o sedinta de urgenta…

- "Am analizat raspunsul in scris al Statelor Unite, primit pe 26 ianuarie. Este clar, așa cum i-am spus și domnului premier, ca ingrijorarile Rusiei au fost practic ignorate", a afirmat președintele rus, Vladimir Putin.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai incearca sa atraga…