Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama a iesit din marea discretie pe care o afisa de cand a plecat de la Casa Alba si sustine 81 de candidati democrati in alegerile parlamentare si locale din noiembrie, care ar putea sa schimbe echilibrul puterii in favoarea taberei sale in Congres, la Washington,…

- Fostul presedinte american Barack Obama a iesit din marea discretie pe care o afisa de cand a plecat de la Casa Alba si sustine 81 de candidati democrati in alegerile parlamentare si locale din noiembrie, care ar putea sa schimbe echilibrul puterii in favoarea taberei sale in Congres, la Washington,…

- Fostul presedinte american Barack Obama a renuntat la discretie de care a dat dovada de la plecarea de la Casa Alba pentru a-si oferi sprijinul pentru 81 de candidati democrati la alegerile parlamentare si...

- Fostul presedinte american Barack Obama a renuntat miercuri la marea discretie de care a dat dovada de la plecarea de la Casa Alba pentru a-si oferi sprijinul pentru 81 de candidati democrati la alegerile parlamentare si locale din noiembrie, care ar putea face ca echilibrul sa se schimbe in favoarea…

- Candidatul controversat ales de presedintele american Donald Trump pentru a participa la alegerea directorului general al agentiei ONU pentru migratie a fost eliminat vineri, aceasta fiind o premiera in ultimele decenii pentru un american, relateaza AFP, informeaza Agerpres.La incheierea celui…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a plecat joi seara la Washington, unde are programata o intalnire cu presedintele american Donald Trump, pe agenda vizitei sale in SUA figurand principalele dosare legate de Orientul Mijlociu, in special procesul de pace israeliano-palestinian, potrivit AFP. Insotit…

- Revolta anti-Trump in sportul american. LeBron James ii indeamna pe baschetbaliștii din NBA sa-l sfideze pe șeful de la Casa Alba. Ideea boicotului vine dupa ce Donald Trump a anulat petrecerea pentru titlu a celor de la Eagles, campionii NFL, campionatul de fotbal american. Replica vedetelor din NBA,…

- Un misionar mormon in varsta de 26 de ani, Joshua Holt a fost arestat in iunie 2016 la resedinta sa din apropierea capitalei Caracas de catre serviciile de informatii venezuelene, care l-au acuzat ca a organizat grupuri armate cu misiunea de a destabiliza regimul presedintelui Maduro.'Este…