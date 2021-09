Stiri pe aceeasi tema

- Depașit în sondaje de catre rivalul sau conservator, urmat de o mulțime de protestatari la fiecare ieșire și acum vizat de ”tiruri” cu nisip: prim-ministrul canadian Justin Trudeau este la doar doua saptamâni distanța de alegerile legislative pe care le-a convocat, scrie AFP.Cu…

- Aflat intr-o vizita electorala in Ontario, prim-ministrul canadian Justin Trudeau a fost atacat cu pietre de catre protestatari, in timp ce se intorcea la autobuz dupa ce a vizitat o fabrica de bere. In urma incidentului surprins intr-o filmare de martori, Justin Trudeau nu a fost ranit, relateaza …

- Prim ministrul canadian, Justin Trudeau a fost atacat cu pietre de catre protestatari, in timpul cand acesta efectua o vizita electorala in Ontario. Se întorcea la autobuz dupa ce a vizitat o fabrica de bere, când mai multe persoane au aruncat în direcția lui cu pietre.…

- Atacantul Harry Kane a anuntat miercuri ca ramane la Tottenham si va fi "concentrat 100% sa ajute echipa sa aiba succes", punand capat speculatiilor despre un transfer al sau la Manchester City, informeaza Reuters. "A fost incredibil sa vad cum m-au primit duminica fanii lui Spurs si sa citesc unele…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat, duminica, alegeri anticipate în Canada în 20 septembrie, la mai putin de doi ani de la ultimul scrutin federal, relateaza AFP. “Guvernatorul general a accepttat solicitarea mea de dizolvare a parlamentului. Astfel, canadienii vor merge…

- ​Premierul canadian Justin Trudeau intentioneaza sa organizeze alegeri anticipate pe 20 septembrie, în speranta ca va obtine aprobarea alegatorilor pentru planurile costisitoare ale guvernului destinate combaterii Covid-19, au declarat joi patru surse apropiate situatiei, transmite Reuters, preluata…

- Guvernul canadian a anuntat marti ca a primit deja, cu doua luni in avans, 66 de milioane de doze de vaccin anticoronavirus necesare pentru a vaccina cu schema completa toate persoanele care pot fi imunizate, relateaza EFE.Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat marti respectivul succes, intr-o…