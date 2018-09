Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonie impresionanta în memoria senatorului John McCain. În prezenta întregii clase politice de la vârful Statelor Unite, apropiatii, în frunte cu Barack Obama si George Bush, i-au adus un ultim omagiu celui supranumit

- Administratia presedintelui Donald Trump a prezentat marti o propunere care lasa statelor din componenta SUA decizia privind limitarea emisiilor de dioxid de carbon si inlocuieste legislatia privind mediul promovata de fostul presedinte Barack Obama, transmite agentia EFE. Obiectivul noilor norme sustinute…

- Fostul director al CIA, John Brennan, l-a criticat pe presedintele american, Donald Trump pentru ca i-a ridicat avizul de securitate si a afirmat ca Trump este imbatat de putere, transmite CNN. „Faptul ca se foloseste de avizul de securitate al unui fost director al CIA ca un pion pentru o strategie…

- Primul set de sancțiuni americane impotriva Iranului au intrat in vigoare marți, la ora 04.00 GMT (07.00 ora Romaniei), urmand ca o noua serie de interdicții sa fie aplicate in noiembrie. Iranul a respins până în ultimul moment oferta preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump,…

- Luni, președintele rus s-a intalnit la Helsinki cu Donald Trump, al patrulea președinte american de cand a venit la putere in 1999. Niciuna dintre incercarile de apropiere dintre Moscova și Washington nu a reușit pana acum. In schimb, președintele rus are o bogata experiența bogata de președinți americani…

- Intr-un discurs politic foarte asteptat, la Johannesburg, cu ocazia centenarului nasterii lui Nelson Mandela, primul presedinte sud-african de culoare, Barack Obama a avut grija sa nu-l numeasca vreun moment pe actualul locatar al Casei Albe, insa multe dintre aluziile la Donald Trump au fost transparente…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu este nici prieten, nici inamic, a declarat joi, intr-o conferinta de presa dupa un summit NATO, la Bruxelles, Donald Trump, precizand ca el il numeste pe Putin un ”concurent”, apreciind ca acesta reprezinta interesele poporului rus, la fel cum el insusi le prezinta…

- Potrivit Departamentului pentru Securitate Interna (DHS) al SUA, aproximativ 50 de copii pe zi sunt luați de la parinți dupa ce au trecut granița dintre SUA și Mexic. Dar ieri, președintele Trump a insistat ca nu el este cel care separa familiile. Faptul ca nu exista o astfel de lege nu a împiedicat…