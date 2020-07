Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama va fi invitatul primului episod al noului podcast gazduit de Michelle Obama, a anuntat vineri pe Twitter fosta prima-doamna, inainte de lansarea emisiunii, pe 29 iulie, informeaza AFP. Pentru primul sau sezon, ''The Michelle Obama Podcast'',…

- „The Michelle Obama Podcast” va fi lansat de serviciul de streaming Spotify la finalul lunii iulie si va fi disponibil tuturor utilizatorilor, la nivel global, potrivit Variety, relateaza News.ro.Citește și: Undercloud - Festival de Teatru Independent de Orice, in august, 11-18 august, in…

- „The Michelle Obama Podcast” va debuta pe 29 iulie. Seria va cuprinde discutii ale fostei prime doamne a SUA cu prieteni, rude si aliati, concentrandu-se pe „relatiile care ne formeaza”.

- Biden, impreuna cu soția sa Jill, purtand maști negre, au depus o jerba de flori cu ocazia Memorial Day, la un monument din apropierea locuinței sale din Wilmington, Delaware. „Esete bine sa ieși din casa”, a declarat candidatul de 77 de ani pentru presa, deși cuvintele sale erau foarte greu inteligibile…

- Un barbat de 44 de ani a decedat, dupa ce a fost injunghiat cu un cuțit de un satean, in varsta de 50 de ani. Tragedia s-a produs noaptea trecuta in satul Taraclia, raionul Caușeni.Potrivit poliției, cei doi au consumat alcool impreuna.

- „Clubul nostru este alaturi de familia Demian în aceste momente grele, pricinuite de trecerea în neființa a Nușei Demian. Aceasta ne-a parasit astazi, la vârsta de 79 de ani. Nușa Demian a fost soția regretatului Horia Demian, cel care da numele Salii Sporturilor”, se…

- Fostul internațional al nationalei de fotbal, Ciprian Marica, a fost prins in camera unui hotel alaturi de sotia un om de afaceri din Cluj, chiar de catre soțul in femeii. O filmare din august 2019 cu Ciprian Marica și Ana Muntean, soția lui Florin Muntean, surprinși in camera unui hotel din Cluj-Napoca,…

- Alin și Larisa Oprea sunt casatoriți de 22 de ani, insa locuiesc separat de trei ani. Soția artistului locuiește impreuna cu cei doi copii ai lor, la Londra, unde aceștia studiaza. Larisa Oprea a postato imagine de la nunta, pe Facebook, alaturi de care a scris un mesajemoționant: "22 de ani! Mulțumesc"."Astazi…