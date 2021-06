Barack Obama prezice ca dovezile concrete ale vieții extraterestre vor aduce schimbari mari la nivelul societații globale, intr-un interviu pentru Ezra Klein, la The Ezra Klein Show, citat de The New York Times . Fostul președinte al SUA a prezentat un potențial scenariu, in care extratereștrii vor invada pamantul, ceea ce ar provoca mai multe controverse, printre care apariția unor noi religii, scrie The Independent . „Daca se confirma existența vieții extraterestre, cu siguranta, se vor isca imediat discutii cu privire la faptul ca trebuie sa cheltuim mult mai mulți bani pe sisteme de arme…