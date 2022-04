Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc l-a criticat in mod implicit pe președintele Vladimir Putin in legatura cu invadarea Ucrainei de catre Rusia, spunand sambata (2 aprilie) ca un „potentat” intreține conflicte pentru interese naționaliste. Moscova spune ca acțiunea pe care a lansat-o pe 24 februarie este o „operațiune militara…

- Potrivit decretului, campania de recrutare de primavara - care are loc intre 1 aprilie si 15 iulie - are in vedere barbati intre 18 si 27 de ani.Marti, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a afirmat ca noii recruti nu vor fi trimisi in "zone fierbinti" si vor fi repartizati in cazarmi la finele…

- Profilerul Paul Herinean a analizat gesturile lui Vladimir Putin, despre care spune ca il tradeaza. Inclusiv mersul liderului de la Kremlin ascunde ceva. Putin obisnuieste sa mearga cu mana stanga dreapta pe langa corp, iar pe cealalta si-o balanganeste. "In viata trebuie sa dai primul cu pumnul" ar…

- Ucraina se afla in a patra saptamana de bombardamente, iar pana in prezent sute de civili ucraineni și-au pierdut viața, fiind victimele unui lider tiran, care dorește cu toata puterea sa dețina controlul absolut. Din pacate, mulți copilași și-au pierdut viața alaturi de familiile lor sau chiar in fața…

- Armata ucraineana a lovit o racheta deasupra Kievului, dar resturile acesteia au lovit un bloc. Conform forțelor de intervenție, cel puțin o persoana a fost ucisa și trei ranite. 30 de persoane au fost evacuate , iar o parte din structura blocului a cedat la etajele superioare. Presedintele american,…

- Armata Rusiei și-a incheiat desfașurarea de-a lungul granițelor terestre și maritime ale Ucrainei. Cei 130.000-15.000 de soldați aflați in poziții au primit provizii pentru o luna, cu sprijin medical pentru potențiale victime ale invaziei, inclusiv spitale de campanie și plasma. In timp ce Occidentul…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, sustine, intr-un interviu pentru News.ro si Prima TV, ca Federatia Rusa va suferi sanctiuni financiare mult mai severe decat cele din 2014, aplicate dupa anexarea Crimeei. ”Eu nu voi spune niciodata ca in Occident totul este o poezie, o feerie, ca totul…

- Președintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat marți seara, la B1 TV, ca riscurile unui razboi in Ucraina nu au scazut in ultimele zile. Pericolul ramane la același nivel, iar un semnal bun este ca dialogul intre Rusia și statele occidentale va continua. „Razboiul nu este nici mai departe,…