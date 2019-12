Stiri pe aceeasi tema

- Evolutia divortialitatii arata ca nivelul acesteia se mentine destul de inalt in Republica Moldova. In anul 2018 s-au inregistrat 10,7 mii divorturi, cu 0,4 mii mai putine divorturi comparativ cu anul 2014 dar in creștere cu 1,4 mii divorțuri fața de anul precedent. Conform Biroului Național de Statistica,…

- Depresia este o problema majora in intreaga lume și, daca este lasata netratata, poate duce la abuz de substanțe, anxietate și sinucidere. Tulburarea depresiva majora este o forma particulara a afecțiunii care afecteaza multe persoane, ceea ce poate provoca pierderea placerii in activitațile care odinioara…

- Aproximativ 564 de persoane au fost in spațiu pana in prezent, 65 dintre ele fiind femei. Valentina Tereșkova, o cosmonauta din Rusia, este prima femeie care a zburat in spațiul cosmic, la 16 iunie 1963. NASA a avut nevoie de 20 de ani pentru a trimite in spațiu o femeie. In 1983, Sally Ride a... Read…

- Nu de puține ori se intampla ca barbații sa se planga de faptul ca femeile discuta prea mult. Se pare ca multa lume aștepta insa și o confirmare științifica in acest sens. Ei bine, un cercetator credea ca a descoperit acest lucru, și anume ca femei au o cantitate mai mare de FOXP2 – cunoscuta... Read…

- O echipa de economiști a stabilit ca starurile masculine castiga, in medie, cu 1,1 milioane de dolari mai mult decat cele feminine la Hollywood, pe film. Diferențele salariale sunt aproape aceleași in 2015 ca in 1980, spun cercetatorii care solicita sa fie facute publice contractele. Sofia Izquierdo…