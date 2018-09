Stiri pe aceeasi tema

- Europa trebuie sa instituie sisteme de plați independente de Statele Unite daca dorește sa salveze acordul nuclear dintre Iran și principalele puteri, acord care a fost abandonat de președintele Donald Trump, a declarat ministrul german de Externe Heiko Maas, informeaza Reuters."De aceea este…

- Eventualele tarife vamale care ar putea fi introduse de SUA pentru importurile de automobile ar scadea cu aproximativ sase miliarde euro Produsul Intern Brut al Germaniei, a avertizat vineri Camera de Comert din Germania (DIHK), informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Administratia Trump a fost criticata…

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Presedintele american Donald Trump s-a intrebat, sambata, de ce administratia lui Barack Obama nu a actionat in legatura cu acuzatiile privind presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016, noteaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.

- Finlanda reintroduce controalele de frontiera pentru cetatenii statelor Schengen timp de patru zile, in vederea summitului care are loc luni la Helsinki intre presedintele american Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat vineri guvernul finlandez, transmite Reuters, informeaza…

- Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Malala Yousafzai, a catalogat drept "plina de cruzime" politica lansata de presedintele american Donald Trump pentru separarea copiilor imigrantilor ilegali de familiile lor, informeaza joi Reuters. Peste 2.300 de copii au fost separati de parintii…

- Administratia Trump a blocat sambata plati de miliarde de dolari catre asiguratorii medicali, in cadrul programului Obamacare, motivand ca o decizie recenta a unui tribunal federal impiedica distribuirea banilor, transmite Reuters.